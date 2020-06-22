Ляшко объяснил рекордный прирост зараженных коронавирусом на Львовщине
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает Офис президента.
"Глава государства поднял вопрос большого количества зараженных – 200 человек – на Львовщине за прошедшие сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты", – сказано в сообщении.
В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации – 60 человек на 100 тыс. населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самое большое количество заболевших за сутки 20 июня снова зарегистрировали во Львовской области - 101 человкк.
- 18 июня в Украине было выявлено рекордное количество новых зараженных коронавирусом – 921 человек.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.