Взрыв на Позняках: под завалами найдено тело пятого погибшего

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.", – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов. Задействовано 42 единицы техники, 211 человек личного состава и 1 кинологический расчет. Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.