Взрыв квартиры на Позняках: в соседнем доме по стенам пошли трещины

Об этом написала жительница Тамара Кудрявченко на странице в Facebook.

"Общалась с жильцами своего дома на Григоренко, 41, который 21-го июня тоже пострадал от взрыва в соседнем на Крушельницкой. Конечно, на первый взгляд убытки невелики – выбитые стекла, рамы, кое у кого в квартирах незначительные обвалы. Но, на втором и на третьем (моем) этаже обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было", – написала она.

По ее словам, также "повело" шахту лифта, ездить на нем стало небезопасно, но жильцы пока что не получили никаких документов от экспертов о состоянии дома.

"Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки", – написала женщина.

Другой житель соседнего дома по адресу Григоренко 41, Андрей Максимов, утверждает в Facebook, что жители написали заявление в КГГА с требованием полного обследования своего дома и предоставления результатов экспертизы.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.