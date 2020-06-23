Взрыв квартиры на Позняках: в соседнем доме по стенам пошли трещины
Об этом написала жительница Тамара Кудрявченко на странице в Facebook.
"Общалась с жильцами своего дома на Григоренко, 41, который 21-го июня тоже пострадал от взрыва в соседнем на Крушельницкой. Конечно, на первый взгляд убытки невелики – выбитые стекла, рамы, кое у кого в квартирах незначительные обвалы. Но, на втором и на третьем (моем) этаже обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было", – написала она.
По ее словам, также "повело" шахту лифта, ездить на нем стало небезопасно, но жильцы пока что не получили никаких документов от экспертов о состоянии дома.
"Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки", – написала женщина.
Другой житель соседнего дома по адресу Григоренко 41, Андрей Максимов, утверждает в Facebook, что жители написали заявление в КГГА с требованием полного обследования своего дома и предоставления результатов экспертизы.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.
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Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
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Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет.