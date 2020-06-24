В Харьковский горсовет приехала полиция из-за заседания депутатов без масок

С заявлением в полицию обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Местное издание NewsRoom уточняет, что без маски был также мэр Харькова Геннадий Кернес.

За минувшие сутки в Харьковской области обнаружено 47 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 1891.

Напомним, президент Зеленский сказал, что, как гражданин Украины, чувствует свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. "Добровольно выплачу на счет заведения сумму, соотносимую с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности - выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус: