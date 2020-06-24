В Харьковский горсовет приехала полиция из-за заседания депутатов без масок
С заявлением в полицию обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.
Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.
Местное издание NewsRoom уточняет, что без маски был также мэр Харькова Геннадий Кернес.
За минувшие сутки в Харьковской области обнаружено 47 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 1891.
Напомним, президент Зеленский сказал, что, как гражданин Украины, чувствует свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. "Добровольно выплачу на счет заведения сумму, соотносимую с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности - выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – заявил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санврач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина, ведь президент приходил в кафе с проверкой.
- Зеленский подтвердил, что приходил в кафе с проверкой, но добавил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
- Позже Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.
- 19 июня суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд, можно ли привлечь к административной ответственности президента.
- При этом суд оштрафовал на 17 000 грн всех спутников Зеленского при посещение кафе в Хмельницком. Среди них – глава ОП Андрей Ермак и главный санврач Виктор Ляшко.