Луна стала одним из популярных имен для новорожденных девочек

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Популярные также мужские имена Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.



Среди женских имен самыми популярными после Софии оказались Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Напомним, В Закарпатской области семья назвала новорожденного сына "Зеленский".

Родители также оказывали предпочтение редким именам.

Среди мальчиков − Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар,

Среди девочек − Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Как ранее писал Фокус:

В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. И некоторым из младенцев тоже дали странные имена. Минюст назвал самые редкие.