"Не оставим в беде". Зеленский пообещал обеспечить жильем пострадавших от паводков
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.
"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: либо восстановим разрушенное, либо найдем новое", – заявил президент.
Также он пообещал выделить финансовую помощь для ликвидации последствий паводков.
"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдены", – сообщил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Только в Ивано-Франковской области подтопило более 4,5 тыс. домов.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.