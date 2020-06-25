Омбудсмен Денисова осудила высказывания "слуги народа" о стерилизации и "некачественных" детях

Об этом Денисова заявила у себя в Facebook.

"Решительно осуждаю любые призывы к таким методам как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", – пишет омбудсмен.

По словам Денисовой, социальная политика должна основываться на принципах невмешательства в личную жизнь человека, а также уважении к его семейному и имущественному положению.

Также обмудсмен обратилась в главе Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам с просьбой принять все возможные меры для того, чтобы недопустить посягательства на основополагающие права человека и отступления о демократических ценностей.

"Ребенок не выбирает семью, в которой рождается. Он ограничен в возможностях самостоятельно себя обеспечить и защитить. В определенный период жизни ребенок полностью зависит от ответственности взрослых", – добавила также Денисова.

В мае, на вебинаре Киевской школы экономики, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".

Также Третьякова привела в пример Великобританию, где некий замминистра соцполитики когда-то якобы предлагал в обмен на госпомощь стерилизовать ее получателей, а также опыт Сингапура, где Ли Куан Ю якобы "стерилизовал женщин у которых не было высшего образования".

В Федерации профсоюзов по вопросам равноправия женщин и мужчин заявили, что высказывания Третьяковой нарушают две статьи общей Декаларации прав человека и 5 статей Конституции и потребовали отозвать ее с должности главы комитета.

Как ранее сообщал Фокус:

Параллельно с этим вокруг "СН" разгорелся еще один скандал: 23 июня на брифинге в Николаеве Корниенко высказался Арахамии о "слуге" Ирине Аллахвердиевой: "Баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет".

Сама Аллахвердиева заявила, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов", – заверила нардеп.