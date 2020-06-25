Венгрия готова помочь Украине отстроить дороги в Карпатах после паводка

Украина
Венгры готовы выделить на разрушенные паводком украинские дороги $50 млн

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

По словам Сийярто, Венгрия готова предложить $50 млн на восстановление дорог в Карпатах.

"Если Венгрия может чем помочь, мы готовы это сделать... Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены", – сказал министр.

Также Сийярто заявил, что создание более крупного Береговского района в Закарпатской области - это общий интерес Украины и Венгрии и именно поэтому Венгрия вкладывает деньги в развитие региона.

"В последние месяцы я вижу, что мы являемся союзниками… Надеюсь, что и с новым губернатором Закарпатья станем союзниками", – добавил он.

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