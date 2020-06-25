89% абитуриентов из оккупированной Донеччины не смогли попасть на ВНО по математике
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, 59 – дети со временно оккупированной территории.
"В области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО", – сообщил он.
Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.
Напомним, сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020. Абитуренты сдавали экзамен по математике.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВНО не будет отменено.
- Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.
- Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании". Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.