Потоп на Прикарпатье: Украина попросила НАТО и ЕС о помощи

Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО, Евросоюзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения на западе Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ведомство рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по защите жизни и здоровья граждан, объектов критической инфраструктуры по уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а Кабинет Министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов для ликвидации последствий наводнения из резервного фонда.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.

Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.

25 июня Кабмин выделил из резервного фонда 672 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины.

Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.