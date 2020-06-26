Следователь Нацполиции "потерял" 1,2 млн грн, изъятые при обыске

Бывший следователь Голосеевского управления полиции в Киеве подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса). Об этом сообщил ОГП.

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По данным следствия, в 2018 году он во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн грн. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, эти средства потом были утеряны.

Как ранее сообщал Фокус: