Экс-начальнику Генштаба ВСУ Замане сообщили о подозрении в госизмене

Украина
Владимира Замана обвиняют в искусственном снижении обороноспособности страны с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины.

Офис генпрокурора Украины сообщил бывшему начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Владимиру Замане о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, экс-начальник Генштаба ВСУ при соучастии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных Сил Украины.

Оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации и тому подобного. Такие действия совершались в частности на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Подозреваемый в период с 2012 по 2014 год, заявляют в пресс-службе ГБР, "совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В сообщении не указывается имя подозреваемого, однако известно, что с 2012 по 2014 год возглавлял Генштаб ВСУ Владимир Замана.

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