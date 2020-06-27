Санитарные врачи будут поднимать вопрос об ужесточении карантина в 13 регионах, — Степанов
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 12 областях и Киеве главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных ограничений. Об этом на брифинге заявил министра здравоохранения Максима Степанова
"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях - увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены по 13 областях нашей страны — это и западные области, и Киев", — заявил Степанов.
По его словам, сейчас главные санитарные врачи этих областей готовят представления в региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных ограничений.
Степанов также отметил, что кроме роста новых случаев заражения коронавирусом в Украине существенно выросло количество пневмоний в сравнении с маем.
"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний", - сообщил Степанов, подчеркнув, что обычно летом количество пневмоний существенно сокращается.
Напомним, 17 июня Кабмин продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине и утвердил критерии для ужесточения карантинных ограничений.
Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Усиление карантинных ограничений возможно в таких сферах:
- проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
- деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;
- работа метрополитена;
- перевозка пассажиров во всех видах сообщений;
- посещение учреждений дошкольного образования;
- работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
- деятельность заведений питания.
Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков:
- загруженность коек составляет более 50%
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
- прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.
Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 июня в Киевской области ужесточили карантин - ограничили численность массовых мероприятий в помещениях и время работы развлекательных заведений и общепитов.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут повторно ограничить работу общественного транспорта и ввести другие ограничения в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.