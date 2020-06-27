Санитарные врачи будут поднимать вопрос об ужесточении карантина в 13 регионах, — Степанов

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 12 областях и Киеве главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных ограничений. Об этом на брифинге заявил министра здравоохранения Максима Степанова

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях - увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены по 13 областях нашей страны — это и западные области, и Киев", — заявил Степанов.

По его словам, сейчас главные санитарные врачи этих областей готовят представления в региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных ограничений.

Степанов также отметил, что кроме роста новых случаев заражения коронавирусом в Украине существенно выросло количество пневмоний в сравнении с маем.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний", - сообщил Степанов, подчеркнув, что обычно летом количество пневмоний существенно сокращается.

Напомним, 17 июня Кабмин продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине и утвердил критерии для ужесточения карантинных ограничений.

Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Усиление карантинных ограничений возможно в таких сферах:

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работа метрополитена;

перевозка пассажиров во всех видах сообщений;

посещение учреждений дошкольного образования;

работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельность заведений питания.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%

прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня в Киевской области ужесточили карантин - ограничили численность массовых мероприятий в помещениях и время работы развлекательных заведений и общепитов.