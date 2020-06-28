Возле уничтоженного взрывом дома на Позняках в Киеве горит многоэтажка
Об этом сообщает Украинская правда.
Причина возгорания неизвестна. Пожар начался на верхних этажах здания.
Суспільне подтверждает информацию о пожаре со ссылкой на спасателей. В 16:12 пожарные получили вызов. На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС. Дом находится рядом с многоэтажкой, где прозошел взрыв газа.
В сообществе местных жителей Дарницкого района сообщается, что пожарные уже начали тушить пожар.
Фото: Украинская правда
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.
- По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.
- Пострадавшую от взрыва секцию дома полностью снесут. Ее жителям власти пообещали выделить новые квартиры. 25 июня президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир жильцам дома.