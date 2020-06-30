Остановилось сердце. В Кривом Роге умер депутат во время заседания горсовета
Об этом сообщает пресс-служба исполкома горсовета Кривого Рога.
"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", – сказано в сообщении.
Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.
С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления. Он – кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета – нагрудного знака "За заслуги перед городом".
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