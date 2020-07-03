Выделены 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях, – документ
Деньги выделены из резервного фонда правительства распоряжением №811-р от 2 июля.
Основные средства предназначены для облгосадминистраций: Закарпатской – 30 млн грн; Ивано-Франковской – 480 млн. грн; Львовской – 10 млн. грн; Черновицкой – 30 млн. грн.
Минприроды выделено 122 млн грн (для Государственного агентства водных ресурсов – 92 млн грн и Государственного агентства лесных ресурсов – 30 млн. грн).
МВД получит 82 млн грн (для ГосЧС – 41 млн. грн, для Нацгвардии – 22 млн грн, для Нацполиции – 19 млн. грн).
Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего и помощи пострадавшим. Собственники жилых домов, которые полностью разрушены получат 300 тыс. грн на семью. Кто отселен из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту – 50 тыс. грн на семью. У кого дома повреждены получат по 20 тыс. грн на семью.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- 25 июня Кабмин выделил из резервного фонда 672 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.
- 25 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова помочь Украине отстроить дороги в Карпатах после паводка. По его словам, Венгрия готова предложить $50 млн на восстановление дорог.