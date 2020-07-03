Выделены 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях, – документ

Деньги выделены из резервного фонда правительства распоряжением №811-р от 2 июля.

Основные средства предназначены для облгосадминистраций: Закарпатской – 30 млн грн; Ивано-Франковской – 480 млн. грн; Львовской – 10 млн. грн; Черновицкой – 30 млн. грн.

Минприроды выделено 122 млн грн (для Государственного агентства водных ресурсов – 92 млн грн и Государственного агентства лесных ресурсов – 30 млн. грн).

МВД получит 82 млн грн (для ГосЧС – 41 млн. грн, для Нацгвардии – 22 млн грн, для Нацполиции – 19 млн. грн).

Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего и помощи пострадавшим. Собственники жилых домов, которые полностью разрушены получат 300 тыс. грн на семью. Кто отселен из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту – 50 тыс. грн на семью. У кого дома повреждены получат по 20 тыс. грн на семью.

Как ранее сообщал Фокус: