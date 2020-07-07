Британия выделит 100 тысяч фунтов для пострадавших от потопа на западе Украины

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Facebook.

"Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов на помощь пострадавшим от разрушительных наводнений на Западе Украины", – сказано в сообщении.

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди жителей западных регионов.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", – сообщили в британском посольстве.

Как ранее сообщал Фокус: