К дому экс-главы НБУ Якова Смолия принесли гроб и похоронные венки

На въезде в поселок, в котором живет бывший глава Нацбанка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и траурные венки с цветами. Соответствующее фото опубликовал в Twitter сам Смолий.

"Украинское сумерки. Без комментариев", – написал также Смолий в подписи к фото.

На фото видны плакаты с надписями "Смолия ждут суд и тюрьма", "Смолий лоббирует российский бизнес" и "Путь коррупции – в одну сторону".

Нацбанк, ранее неоднократно заявлявший о давлении со стороны Офиса президента, отреагировал на произошедшее на своей странице в Facebook.

"Чтобы вы долго не думали, рассказываем. Это мирная "акция" (читай – спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников... бинго! – Национального банка Украины", – говорят в НБУ.

Также в НБУ не исключают, что данная акция может быть направлена и на нового главу НБУ. "Однако цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы наоборот был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена", – пишут в Нацбанке.

Под домом Смолия и его заместителей ранее уже проходили подобные акции. Также они имели место под зданием НБУ в конце 2019 года.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов. Представители банковского сектора уже предложили несколько кандидатур на пост главы Нацбанка.