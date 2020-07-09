Масштабный пожар в Луганской области локализован, – ГСЧС

К 17.40 четверга, 9 июля, пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 1494 человека и 293 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П, которые 8 июля сбросили 16 тонн воды, уточнили в ГСЧС.

На месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июля, оставались два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га.

9 июля глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что масштабный пожар удастся погасить в ближайшие два дня.