Открытого огня в лесах Луганской области уже не наблюдается, – ГСЧС

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, открытого огня в Новоайдаровском районе Луганской области уже не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 10 июля 2020 г. открытого горения не наблюдается, продолжается полив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", – сказано в сообщении. Огонь уничтожил около 5 тысяч гектаров.

В ликвидации пожаров участвуют 1169 человек и 228 единиц техники, из ГСЧС – 559 человек личного состава и 119 техники, включая два самолета Ан-32П.

На месте пожара действует оперативная группа ГСЧС и оперативный штаб, развернут пункт жизнеобеспечения.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 9 июля, оставались два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП "Северодонецкое ЛМГ" и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Северодонецккомунсервис" на площади около 6 га.

9 июля глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что масштабный пожар удастся погасить в ближайшие два дня.