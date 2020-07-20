В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак
Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.
Автор памятника – скульптор Назар Билык, сообщила "Украинская правда".
Памятник представляет собой белый смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста.
12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в отдельное дело.
Кузьменко и Антоненко сейчас находятся под арестом, Дугарь – под залогом. Все они отрицают свою причастность к преступлению.
Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Об этом 2 июля сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.