Захват автобуса в Луцке: все, что известно о террористе Максиме "Плохом" и его заложниках

Захват автобуса, следовавшего маршрутом из Ковеля в Берестечко через села Марьяновка, Красиловка и Луцк, произошел около 9 часов утра 21 июля. Из Луцка транспорт отправился в 8:20 утра. Диспетчер на Луцкой автостанции №1 сказала, что с 9:20 с водителем транспорта нет связи.

Антон Геращенко подтвердил эту информацию: в 9:25 мужчина, захвативший автобус, позвонил в полицию и сообщил об этом, назвавшись Максимом Плохим.

Сколько всего людей в автобусе, неизвестно. В Луцке на этот рейс официально продали только два билета, однако водитель, вероятно, брал людей без билетов. По разным данным, количество заложников достигать 20 человек. В СБУ утверждают: заложников в захваченном автобусе в Луцке — 10.

Максим "Плохой" Кривош: биография

Позже выяснилось, что Максим "Плохой" на самом деле носит имя Максим Степанович Кривош. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации

Гражданство Украины получил в 1999 году.

Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. Женат, есть дети.

Он часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда, странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Фото из аккаунтов Максима Плохого. На фото, предположительно, он сам.

По адресу регистрации Максима живет еще несколько человек: брат Богдан и отец Степан. Ранее там жила его мать, Кривош Надежда Денисновна, 8 марта 1954 года рождения.

По данным СМИ, его брат имеет инвалидность 3-й группы. А в 2013 году некая Кривош Надежда Денисовна 1954 г.р. из города Луцк погибла в результате масштабного ДТП на автодороге Доманово-Ковель. Возможно, это мать террориста и ее смерть вполне могла на него повлиять.

Позже стало известно, что у террориста, захватившего автобус и представившегося как Максим Плохой в соцсетях есть аккаунты, которые в данный момент уже удалены. У преступника было два аккаунта в соцсетях Facebook и Twitter и канал на Youtube.

Фото из аккаунтов Максима Плохого. На фото, предположительно, он сам.

"Философия преступника". Главные требования Максима Кривоша

Пребывая в заключении, Максим Кривош написал свою книгу "Философия преступника".

В книге террорист описывает свое пребывание в местах лишения свободы и делится своей "кухонной" философией.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому что я справляюсь с самим собой, и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале ...", – этот отрывок из книги процитировал на своей странице в соцсети заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Книга была издана в 2014 году в издательстве "Волыньполиграф". Директор издательства Жанна Гадяк рассказала, что тогда автор также представился Максимом Плохим. "Эти тезисы написал не он, это все цитаты. Он говорил, что он сидел, и он это описал в книге. Это книга в авторской редакции, и мы ее не редактировали", – рассказала она. Объем книги – 560 страниц, она вышла тиражом в 400 экземпляров. Сейчас она доступна в свободном доступе, также на одном из сайтов человек с ником Plohoy продает ее за 240 грн.

В ней автор пишет, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Позже он учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви. Также он был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, отбыв шестилетний срок на Львовщине, Максим Плохой вышел из тюрьмы в 24 года.

В 10.16 Максим опубликовал на своей странице "требования", в которых террорист выражает недовольство властями. В частности, он хочет, чтобы ряд политиков, чиновников и церковных деятелей опубликовали в своих соцсетях видеообращение с текстом "Я — террорист в законе". Такое же требование он опубликовал и на своей странице в Twiiter. Которую, похоже, завел специально для этой акции. За день перед захватом автобуса преступник также завел и Telegram-канал, в котором продублировал свои требования.

На Youtube-канале "Максим Плохой" появилось видео, на котором преступник с оружием в руках призывает не обманывать себя и "праздновать правду". Сейчас этот канал удален.

Кривош требует президента Зеленского пропиарить фильм "Земляне" 2005 года

Террорист Максим Кривош (Максим Плохой), который захватил автобус с заложниками в Луцке, также потребовал у президента Владимира Зеленского порекомендовать украинцам фильм "Земляне".

Фильм "Земляне" (2005) представляет собой документальный фильм, в котором авторы громко заявили про проблему одомашнивания животных, научных исследований над ними и использования с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма "Земляне" (2005) выступил зоозащитник Шон Монсон, а закадровый текст прочитал Хоакин Феникс (американский актер, известен по фильмам "Гладиатор" и "Джокер"), продюсером выступила актриса Мэгги Кью ("Миссия: невыполнима III"), а музыкант Moby ("Lift Me Up", "A Simple Love" и др.) стал автором саундтрека. Интересно, что каждый из участников проекта является веган-активистом. Как далее развивались события в Луцке

В 09:45 местные СМИ сообщили о выстрелах на Театральной площади в центре города. Улицы были перекрыты, на место прибыли экипажи полиции и взрывотехники. Еще несколько выстрелов прозвучало в течение десяти минут.

Максим Кривош утверждал, что автобус заминирован, а в городе есть еще один автомобиль со взрывчаткой. Эта информация все еще проверяется, по городу работают минеры, а жителей Луцка призывают оставаться дома. В полиции сообщили, что угроза заложникам реальна.

В 12:49 мужчина, захвативший автобус, выбросил из окна автобуса гранату. "Человек, который называет себя Максим Плохой... выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", — отметил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Бронтехника в центре Луцка/Фото: Volyn Post

Сейчас на Театральной площади происходят некоторые изменения, стало больше спецназа и бронетехники. Журналисты, ведущие стримы, отмечают, что полиция продолжает переговоры с "Максимом Плохим", но на контакт он не идет.

Полицейские в центре Луцка/Фото: "Перший"

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", — заявил Зеленский.

Время от времени террорист продолжает стрелять и общается только с родственниками захваченных граждан. В 14:05 он выпустил автоматную очередь. В связи с этим жители ближайших домов были эвакуированы.

Максим Кривош держит связь через заложников и журналистов

Также стало известно, что в автобусе есть беременные женщины и дети. Об этом сообщил сам террорист. Местный канал "Перший" опубликовал на своей странице в Facebook первое короткое интервью с террористом: "Нам удалось пообщаться с человеком, который называет себя Максим Плохой. Он общается на чистом украинском языке, заметно нервничает". Сообщается, что мужчина требует максимально распространить его требования, указав свои страницы в соцсетях, где они изложены.

"Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя — это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях", — заявил террорист.

На просьбу журналистов озвучить требования Максим Кривош ответил следующее: "Тебе на вайбер скинуть?... Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте".

Общение происходило с телефона одной из заложниц, с которой связался "Перший". Она сама искала выход на журналистов, очевидно, по требованию террориста.

Ранее одному из заложников удалось связаться с женой. Звонок был коротким. "Он мне позвонил, сказал, что нас захватили, вызывайте полицию", — сообщила жена заложника. Также она отметила, что пыталась дозвониться до мужа, но он попросил больше не звонить.

Кроме этого, с подругой связалась еще одна из пассажирок автобуса и попросила связаться с журналистами, потом женщина начала плакать и связь прервалась.

Также Максим Кривош звонит родственникам заложников, чтобы те распространили его требования. Террорист связался с сыном одной из заложниц и потребовал максимально оповестить журналистов. В начале разговора он извинился за то, что "сложилась такая ситуация".

"Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по е-мейлам, по телефонам звонишь. Мои требования тебе передаст мама. Объяснишь, что в Луцке захвачен автобус полный людей, заминировано все в автобусе – куча взрывчатки, есть автоматическое оружие. Кроме того, в Луцке заложена мина…. Главное, что власть должна выполнить требования, они очень простые. Мама сейчас скинет тебе скриншоты, и ты должен их разослать по СМИ", — заявил Максим Кривош.