Сутки практически тишина. В рядах ВСУ на Донбассе без потерь и раненых

За прошедшие сутки, 27 июля, на Донбассе в составе ВСУ обошлось без потерь и раненых.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, бойцы ВСУ огонь не отк р ывали.

"С начала суток, по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.

Напомним, в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

В полночь 27 июля, боевики совершили два обстрела украинских позиций.

В связи с объявленным перемирием в Киеве начались протесты. Инициатором их выступила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина.