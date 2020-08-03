В бизнес-центре Киева неизвестный с бомбой захватил отделение банка (обновляется)

В киевском бизнес-центре Леонардо, который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, мужчина заявил , что у него в рюкзаке бомба и захватил отделение банка.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром". Полицейские начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.

14:55 Сухроба Каримова захватила "Альфа". Он обезврежен.

14:28 Террорист требует выдать ему 40 тысяч гривен.

13:58 Зам главы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший отделение банка в здании БЦ Леонардо – гражданин Узбекистана. Имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения.

13:30 Киевский террорист выдвинул свои требования. Он хочет выйти в прямой эфир телевидения. Полиция ведет переговоры с ТВ-каналами.

Напомним, Максим Кривош утром 21 июля захватил в Луцке рейсовый автобус, а уже к вечеру - сдался правоохранителям. 13 пассажирова автобуса более 10-ти часов находились в заложниках находились, однако в результате никто из них не пострадал. Сейчас Кривош находится в Луцком СИЗО, где его будут содержать под стражей до 18 сентября.