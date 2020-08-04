Украина не отказывается от "формулы Штайнмайера", – Кравчук

Делегация в Минске не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

"Вчера у нас было заседание первое, встреча, вернее, нашей делегации… О "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что он будет", – сказал Кравчук.

По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".

"Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм, привлечение или введение формулы в практическую жизнь. Как это сделать – это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена, и при всем том подписано в ТКГ", – добавил Кравчук.

По его словам, что украинская делегация в Минске готова обсудить ряд компромиссов, но не вопросы независимости или суверенитета своих территорий.

"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету – он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", – заявил глава украинской делегации.

Кравчук уточнил, что все компромиссы должны быть обоюдными.

"Мы будем использовать и компромиссы, и уступки, и будем просить, чтобы все это было – если речь идет о уступках – игра не в одни ворота. Навстречу друг другу. Это главный вопрос", – сказал Кравчук.

Недавно Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Отметим, 1 октября 2019 года на встрече ТКГ украинская сторона подтвердила "формулу Штайнмайера". Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что "формулу" имплементируют в новый закон об особом статусе Донбасса, который разработает Рада.

"Формула Штайнмайера" имеет своей целью отмену ответственности РФ за войну и принуждение Киева вести дела с главарями "ЛДНР". Такое мнение ранее высказал бывший чиновник Пентагона, а ныне – директор Аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер.