Апелляционный суд отменил арест картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 42 картин, принадлежащих пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщают Українські новини.

В реестре судебных решений говорится, что арест на имущество – 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.

Апелляцию подавал адвокат бывшего президента Игорь Головань. Он отметил, что у собственника нет намерения продать или подарить картины.

Судьи решили удовлетворить апелляцию, так как обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая.

Напомним, сам Порошенко заявлял, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году. На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин". Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР соблюдением требований закона не озабочены, считает адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань. Так он отреагировал на решение Печерского суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР 10 июня. Ходатайство об этом в суд подали следователи ГБР.