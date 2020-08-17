В знак протеста. Украина вызвала посла в Беларуси в Киев

Министерство иностранных дел Украины вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима.

Об этом говорится в соответствующем заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы.

Причиной этого шага стал тот факт, что на прошлой неделе официальный Минск передал задержанных бойцов ЧВК Вагнера в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - сказал Кулеба.

Для справки

Вызов посла для консультаций – одна из форм дипломатического ответа, используемая для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором посол аккредитован.

Напомним, ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера" под Минском, и еще одного – на юге страны.

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян, как участников конфликта на Донбассе.

9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным боевика ЧВК "Вагнера".

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в республике.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных "вагнеровцев" России.