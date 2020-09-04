"Януковичу от Кузьмука". В Киеве задержали полицейского-наркоторговца с пистолетом экс-президента
В Киеве во время обыска у полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками, обнаружили пистолет, принадлежавший, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Полицейского, который оказался инспектором следственного отдела одного из управлений полиции Киева, подозревают в сбыте амфетамина и МДМА (психоактивное соединение амфетаминового ряда, в просторечии экстази).
Полицейский занимался сбытом наркотиков в крупных размерах
Задержали копа в четверг, 3 сентября, после очередной сделки, и изъяли у него около 40 граммов белого порошка, по словам самого задержанного - кокаина. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.
Во время обыска по месту жительства полицейского, в его служебном кабинете и автомобиле изъяты наркотики, оружие и более тысячи боеприпасов.
Травку полицейский выращивал на собственной "ферме"
Патронов оказалось тоже больше, чем достаточно
Задержанному уже сообщили о подозрении, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и нарколабораторию.
Также СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.