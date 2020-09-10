За срыв инспекции в районе Шумов несут ответственность боевики, – ОП

Причиной отмены инспекции украинских позиций возле поселка Шумы на Донбассе стали новые требования боевиков, искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня.

Об этом заявили в Офисе президента Украины (ОП).

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает им адекватно оценивать происходящие события. По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня", – говорится в заявлении.

В Офисе президента добавили, что новые требования боевиков "еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "разового инспектирования" исключительно одной точки не состоится", – говорится в заявлении Офиса президента.

Там также напомнили, что украинская сторона не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе, добросовестно выполняла все условия, что подтверждает ОБСЕ.

В Офисе президента заверили, что "можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру, однако констатировали, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, "а именно – пиара вместо мира".

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии относительно которого мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", – заявили в ОП.

Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.

9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы.