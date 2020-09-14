Все еще тяжелое. Врачи рассказали о состоянии Балуха
Состояние экс-политзаключенного крымчанина Владимира Балуха, на которого напали, остается стабильно тяжелым, сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
"От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", – пишет Геращенко.
Ранее Олег Сенцов сообщил, что Балух перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.
Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.
Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.
Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.
Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.
Кто такой Владимир Балух?
В августе 2017 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".
7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35, благодаря которому Владимир Балух вернулся в Украину.