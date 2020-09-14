Все еще тяжелое. Врачи рассказали о состоянии Балуха

Состояние экс-политзаключенного крымчанина Владимира Балуха, на которого напали, остается стабильно тяжелым, сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей В.Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", – пишет Геращенко.

Ранее Олег Сенцов сообщил, что Балух перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.