Подозреваемого в нападении на Балуха задержали, – Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на экс-политзаключенного Владимира Балуха, которого избили до состояния комы в киевском Гидропарке в пятницу, 18 сентября.

Об этом он сообщил вечером в пятницу, 18 сентября на своей странице в Twitter.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", – уточнил министр.

Он пообещал, что все подробности обнародуют в ближайшее время. И действительно вскоре появились подробности нападения на экс-политзаключенного и данные о подозреваемом. В ближайшее время ему избирут меру пресечения.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.

Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.

По последним данным, Балуха ввели в медикаментозную кому из-за тяжелого состояния здоровья, хотя он и приходил в себя.

Кто такой Владимир Балух?

В августе 2017 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35, благодаря которому Владимир Балух вернулся в Украину.

Защита Владимира Балуха подала жалобу в суд Тверской области из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии.