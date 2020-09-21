Оккупанты ограничили подачу водоснабжения в нескольких городах Крыма

Со среды, 23 сентября, в Алуште, Партените и Малом Маяке на оккупированном Россией Крымском полуострове вводятся ограничительные меры подачи воды.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря", – написала Огнева, объясняя причины решения.

По ее словам, с 23.00 до 5.00 в системе водопровода данных населенных пунктов будет снижено давление. Чиновница подчеркнула, что снижение давления – временная мера, и попросила местных жителей экономить воду.

"Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки- это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года", – добавила чиновница.

В городе констатировали, что Изобильненское водохранилище, питающее Алушту и районы, пересохло, воды там осталось максимум до декабря. Потому без экономии городу не обойтись.

Напомним, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.