"Красными" остались только Тернополь и Бережаны: в Украине заработали новые карантинные зоны

С понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19.

Новое распределение карантинных зон в стране опубликовано на Telegram-канале министра Кабинета Министров Олега Немчинова.

На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

По новым правилам карантинного зонирования, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина Кабмин принимает совместно с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям, а в "опасную" зону регион или населенный пункт попадает только в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, а также превышения среднего уровня заболеваемости по стране больше чем в 5 раз.

Таким образом, с прошлого зонирования "красная зона" существенно уменьшилась, а в разных "красных" регионах карантинные меры теперь тоже разные.

Карта: Telegram / Олег Немчинов

В оранжевой зоне на период до 12-го октября оказались:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, а также Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области ;

; город Угледар Донецкой области ;

; город Коростень, а также Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области ;

; город Ужгород, а также Ужгородский район Закарпатской области ;

; города Мелитополь и Токмак, а также Ореховский и Пологовский районы Запорожской области ;

; города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш, Коломыя, а также Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

город Обухов, а также Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области ;

; Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области ;

; города Беляевка, Измаил, Черноморск, а также Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области ;

; города Дубно, Острог, а также Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ривненский районы Ривненской области ;

; город Сумы Сумской области ;

; города Кременец, Чортков, а также Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области ;

; города Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области ;

; города Хмельницкий, Каменец-Подольский, а также Волочиский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области ;

; города Канев, Смела, а также Каневский и Смелянский районы Черкасской области ;

; города Черновцы, Новоднестровск, а также Вижницкий, Герцаевский, Глыбоцкий, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области ;

; город Нежин, а также Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

Таблица: Telegram / Олег Немчинов

Киев, согласно новому зонированию, вышел из "оранжевой" и перешел в менее опасную "желтую" зону. В среду, 23 сентября начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что столица, "по самым оптимистичным прогнозам", останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта.

Напомним, в четверг, 24 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Украине проходит вторая волна коронавируса: "Сегодня мы имеем 3 000 заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине".

Напомним, по состоянию на воскресенье, 27 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 198 634 человека, а по числу новых диагностированных случаев болезни Харьковская область перегнала Киев.