Ярош хочет возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 созыва Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook пост, в котором, комментируя увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ, назвал того "кремлевским слепым бронтозавром".

В этой же публикации Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

"Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не бессилия и предательства", – написал Ярош.

Он также назвал Минские соглашения злом для Украины. Ярош считает, что их реализация приведет к "Украинскому Восстанию", которое закончится еще большими потерями среди соотечественников.

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"Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую Победу", – написал Ярош.

Отметим, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ. Недавно Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.