Летние каникулы-2023 в Украине: сколько времени школьники будут отдыхать

Учеба в заведениях среднего образования в Украине, по планам Минобразования, должна завершиться до 30 июня. Власти разрешили школам устанавливать даты каникул самостоятельно. Фокус разобрался, когда и сколько дети будут отдыхать летом.

Решение об окончании учебного года, как говорил замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко, принимают научно-педагогический совет и региональные военные администрации. В Кабмине постановили, что обучение в школах должно быть завершено до 30 июня.

Частным школам разрешили иметь свой учебный календарь Фото: РБК-Украина

Руководство школ может устанавливать даты каникул, принимая во внимание ситуацию с безопасностью в регионе. Даты каникул в школах можно передвигать, но летом ученики должны отдыхать не менее двух месяцев.

В 2023 году летние каникулы в украинских школах начнутся 25 мая и продлятся до 1 сентября. Во время учебного года школьники были на каникулах в такие периоды:

осенью 2022 года — с 24 по 30 октября;

зимой 2023 года – с 26 декабря по 8 января;

весной — с 27 марта по 2 апреля;

Частным школам разрешалось иметь свой учебный календарь. Исходя из норм закона "О полном среднем образовании", учебный год в Украине должен длиться минимум 175 учебных дней.

Полномасштабная война России с Украиной внесла коррективы — в условиях военного положения Кабмин уменьшил длительность учебного года до 155 дней.

К примеру, в Киеве зимние каникулы в школах длились около месяца — 99% заведений общего среднего образования перенесли осенние каникулы на зиму. Главной причиной таких изменений стали частые отключения электроэнергии после массированных ракетных ударов армии России.

Отметим, что в Польше летние каникулы начнутся 24 июня, а закончатся 31 августа.

Напомним, что во время вступительной кампании 2023 года для поступления на бакалавриат вместо ВНО школьники будут сдавать Национальное мультипредметное тестирование.

США увеличили число городов, где украинские школьники смогут сдавать мультитест. Теперь этом можно делать в Нью-Йорке, Сакраменто, Хьюстоне и Детройте.