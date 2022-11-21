Блэкаут в Киеве: как будут работать школы в столице без света

Офлайн обучение в киевских школах продолжится в световой промежуток дня с 9:00 до 16:00. В начальной школе будут работать группы продленного дня.

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В Киеве изменятся условия обучения в школах из-за выключения электроэнергии. Офлайн обучение будет продолжаться в световой промежуток дня – с 9:00 до 16:00. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская госадминистрация (КГГА).

В начальной школе до уроков и после них будут работать группы продленного дня. Обучающиеся онлайн смогут подключиться к урокам по возможности, рассказали власти.

"Разработка тем и заданий дублируются в мессенджерах и по электронной почте. Обязательным будет повторение пройденного на следующем уроке", – заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Зимние каникулы пройдут в столице с 26 декабря по 27 января.

[ + – ] Зимние каникулы в киевских школах продлятся с 26 декабря по 27 января

"В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск", — заметили в КГГА.

После окончания осенних каникул, по данным чиновников, за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч.

Напомним, что 21 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предрекали возможный блэкаут в стране после очередной российской атаки на объекты энергоинфраструктуры.

Из-за ухудшения ситуации с электричеством мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывал жителей города искать жилье в близлежащих селах на период зимы.

Фокус также писал, как украинский бизнес ищет возможности для продолжения работы без электроэнергии. В "Новой поште" говорили, что им не мешают отключения света.

Напомним, что с 17 октября часть учебных заведений в Украине вернулась к очному формату занятий.