Блекаут у Києві: як працюватимуть школи у столиці без світла

Офлайн навчання у київських школах продовжиться у світловий проміжок дня з 09:00 до 16:00. У початковій школі працюватимуть групи подовженого дня.

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У Києві зміняться умови навчання у школах через вимкнення електроенергії. Офлайн навчання триватиме у світловий проміжок дня – з 09:00 до 16:00. Про це повідомила в Telegram Київська міська держадміністрація (КМДА).

У початковій школі до уроків і після них працюватимуть групи продовженого дня. Учні онлайн зможуть підключитися до уроків за можливості, розповіла влада.

"Розробка тем і завдань дублюються в месенджерах та електронною поштою. Обов'язковим буде повторення пройденого на наступному уроці", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Зимові канікули відбудуться у столиці з 26 грудня по 27 січня.

[ + – ] Зимові канікули у київських школах продовжаться з 26 грудня по 27 січня

"У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі зможуть піти за бажанням в оплачувану відпустку", — зауважили в КМДА.

Після закінчення осінніх канікул, за даними чиновників, за парти в очному форматі повернулися 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі.

Нагадаємо, що 21 листопада в Києві ввели екстрені відключення електроенергії. В "Укренерго" пророкували можливий блекаут у країні після чергової російської атаки на об'єкти енергоінфраструктури.

Через погіршення ситуації з електрикою мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста шукати житло у довколишніх селах на період зими.

Фокус також писав, як український бізнес шукає можливості для продовження роботи без електроенергії. У Новій пошті говорили, що їм не заважають відключення світла.

Нагадаємо, що із 17 жовтня частина навчальних закладів в Україні повернулася до очного формату занять.