Блогер обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев (фото)

Соцсетями разлетелось видео с работой украинской ПВО в ночь на 16 мая. Его опубликовала в Instagram и подписала "вид с Комфорт тауна" певица Инна Воронова, мужчина которой ранее был осужден за распространение наркотиков.

16 мая после ночных обстрелов российскими захватчиками столицы Украины в интернете начали распространять видео с работой противовоздушной обороны. На опубликованной в телеграмм-каналах записи экрана виден ник пользователя, сделавшего публикацию — это аккаунт певицы и блогера Инны Вороновой.

"Вид из Комфорт тауна", — подписала кадры Воронова.

Фото: Скрин видео Фото: скриншот

Сейчас видео на странице блогера недоступно, вероятно, оно было удалено.

Чем известна Инна Воронова?

Инна Воронова – жена Юрия Чернецкого, задержанного 25 августа 2022 года после обнаружения у него 20 пакетиков с кокаином. В Генпрокуратуре сообщали, что мужчина сбывал наркотики в Киеве систематически.

После задержания Чернецкого Воронова объявила в Instagram сбор 4 млн гривен на залог мужчине. Она убеждала, что сумма в несколько миллионов — это "не так много", а Чернецкий — "не наркодилер, а артист".

В настоящее время певица заявляет о намерении расстаться с мужем. По ее словам, Чернецкому "в тюрьме плохо", а она "живет свою жизнь".

Фото: скриншот Фото: скриншот

Напомним, украинского предпринимателя и блогера Юрия Чернецкого, обвиненного в торговле наркотиками, приговорили к пяти годам заключения.

В ночь на 16 мая ВС РФ атаковали территорию Украины 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проинформировали, что защитникам удалось сбить 6 ракет "Кинжал".