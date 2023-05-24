"Оставляли как козырь": почему оккупанты только сейчас "национализируют" имущество Зеленских в Ялте

Не первый раз оккупанты заявляют о "национализации" украинского имущества в Крыму. На этот раз захватчики решили присвоить себе квартиру Елены Зеленской в Ялте. Почему они решили сделать это именно сейчас, Фокус спросил у экспертов.

О "национализации" недвижимости Зеленских в Крыму оккупанты говорили еще в марте 2022 года. Апартаменты в Ливадии незаконная администрация предлагала передать беженцам с Донбасса, которые после полномасштабного вторжения переехали на захваченный полуостров. После, уже в июне, коммунистическая партия Российской Федерации инициирует возможную конфискацию имущества украинских граждан на оккупированных территориях, в том числе недвижимость первой леди Украины Елены Зеленской. Но дальше громких заявлений дело не пошло. И вот сегодня, 24 мая, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартира в Ялте, принадлежащая первой леди Украины, все же будет "национализирована".

Учитывая, что захватчики уже "национализировали" около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов еще в начале 2023 года, во всяком случае так сообщают росСМИ, возникает вопрос — почему недвижимость семьи Зеленских оставили на "десерт"?

"Россия держала этот "козырь" для определенного социального раздражителя или ситуации, которая могла бы ударить по имиджу президента Зеленского", — комментирует Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

По его мнению, такой информационный вброс со стороны России может быть связанно с тем, что происходит в Бахмуте.

"Сначала они массово по своим каналам сообщают что взяли Бахмут, и даже если это не отвечает действительности и не подтверждено нашим генштабом. Расчет идет на то, чтобы вызвать негативные настроения в украинском обществе. Далее они начинают напоминать, что именно президент Зеленский настаивал на продолжении боев в Бахмуте, и тут же сообщают, что у него все еще есть недвижимость в Крыму. Все эти дезинформационные истории направлены на то, чтобы расшатать негативное настроение в нашем обществе", — говорит Постернак.

По словам эксперта, это очень примитивный расчет.

"Следует понимать, что украинское общество однозначно эволюционировало в этом направлении и его так просто не зацепить какими-то дешевыми историями. Там, где рейтинг президента более 85%, а уровень поддержки и доверия к нему зашкаливает, очень смешно и глупо применять такие информационные ходы", — добавляет он.

По мнению политического эксперта, "национализация" недвижимости в Крыму — такая себе имитация деятельности определенных российских подразделений, которые отвечают за политические медийные кампании на территории Украины. Им нужно отчитываться перед Путиным о том, что они якобы способны формировать негативный дискурс в украинской информационной среде.

Политолог Андрей Золотарев высказал другое мнение. По его словам, вся эта история с квартирой Елены Зеленской в Ялте — политический шаг, чтобы успокоить тех жителей Крыма, которые начались заметно нервничать.

"Россиянам в Крыму долгое время рассказывали, что их и Крымский мост защитит, и ПВО мощное, а по факту — взрывы на мосту, "бавовна" в Евпатории, то есть этот миф посыпался. Те россияне, которые не хотят возвращения Крыма в Украину, стали очень сильно нервничать и переживать. Для их успокоения Сергей Аксенов решил "национализировать" квартиру Елены Зеленской, мол, смотрите — Россия здесь надолго", — говорит Фокусу политолог и подчеркивает, что раз оккупанты начали прибегать к таким методам "успокоения" собственного народа, значит поводов для беспокойства у них предостаточно.

Напомним, пятикомнатную квартиру площадью 193 метра в Ливадии, которая принадлежит семье Зеленского, хотят продать за 75 млн рублей.

Стоит отметить, что на карте, показанной Путину, есть Украина, обозначенная как "земля козаков", и Крым — как отдельное государство под названием Крымское ханство. Карту в 17 веке составил французский исследователь Гийом Сансон.