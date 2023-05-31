СБУ пришла с обысками к певице Вороновой, которая снимала работу ПВО, — СМИ

По данным журналистов, силовики вручили подозрение украинской певице и будут ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения.

У певицы Инны Вороновой, которая недавно была задержана за съемки работы украинской ПВО, проводят обыски представители Службы безопасности Украины. Об этом 31 мая сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

По его словам источника, близкого к певице, представители СБУ вручили ей подозрение, и в скором времени состоится суд по избранию меры пресечения.

Отметим, на момент публикации материала в пресс-центре Службы безопасности Украины не сообщали об обысках у певицы.

Певица Инна Воронова снимала работу ПВО в Киеве

Напомним, ранее Инна Воронова опубликовала видео в своем Instagram, на котором было видно работу украинской системы ПВО в Киеве. Впоследствии на этом месте произошла вспышка, и российские телеграм-каналы истолковали это как прилет "Кинжала" по системе ПВО Patriot.

16 мая Инна Ворона опубликовала видео с публичным извинением за произошедшее. По ее словам, в момент съемки и публикации видео работы украинской ПВО ночью она была напугана и не осознавала полных последствий своих действий. Она выразила сожаление и призывала "понять ее ситуацию".

Чем известна Инна Воронова?

Инна Воронова приходится супругой Юрию Чернецкому, которого задержали 25 августа 2022 года после обнаружения 20 пакетиков с кокаином. По данным Генпрокуратуры, Чернецкий систематически занимался сбытом наркотиков в Киеве.

Фото: Instagram voronova.official

После задержания Чернецкого, Воронова выступила на своей странице в Instagram с просьбой собрать 4 миллиона гривен на залог для мужа. Она утверждала, что такая сумма не является большой, а Чернецкий не является наркодилером, а скорее артистом.

В настоящее время певица заявляет о своем намерении расстаться с мужем. Она утверждает, что Чернецкому тяжело в тюрьме, а она хочет жить своей собственной жизнью.

Напомним, 17 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что одна ракета "Кинжал" не могла уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot. Так, в систему входит радар, который должен находиться на расстоянии от батареи. Кроме него работу Patriot обеспечивают восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре транспортных контейнера – они тоже расположены на расстоянии. Как рассказал военный, именно эти установки производят пуски ракет, поэтому невозможно уничтожить систему одним "Кинжалом".