Иван Баканов нашелся: экс-глава СБУ получил свидетельство адвоката в Полтаве

Глава Полтавского Совета адвокатов рассказал журналистам, что Баканов специально арендовал квартиру в Полтаве, чтобы там пройти всю соответствующую процедуру и получить адвокатское свидетельство.

В Национальной ассоциации адвокатов (НАА) вручили свидетельство адвоката экс-главе СБУ Ивану Баканову. Баканов получил свидетельство в июне 2023 года, сдав соответствующий экзамен. Информация подтверждается на сайте НАА.

В профиле Баканова на сайте ассоциации указано, что свидетельство адвоката выдано 27 июня 2023 года. Номер свидетельства — 4224. Орган, который его выдал — Полтавский Совет адвокатов.

Иван Баканов — свидетельство адвоката

Владимир Скукис, председатель Полтавского Совета адвокатов, рассказал изданию "Полтавщина" обстоятельства, при которых экс-глава СБУ стал адвокатом. В частности, отметил, что полностью соблюдена соответствующая процедура, утвержденная Советом адвокатов Украины.

Согласно процедуре, Баканов сначала сдал экзамен, который принимала специальная квалификационная комиссия. После того прошел стажировку продолжительностью 6 месяцев. И только тогда принял присягу адвоката и получил соответствующее свидетельство.

Скукис также объяснил, почему Баканов проходил эти процедуры не в Киеве, где имеет квартиру, а в Полтаве. По его словам, в положении о получении свидетельства адвоката указано, что оно получается "по месту жительства". Однако не указано, что именно имеется в виду: или это место регистрации, или это собственное жилье по определенному адресу, или арендованная квартира.

Экс-глава СБУ воспользовался последним вариантом — арендовал квартиру в Полтаве и прошел этапы получения свидетельства, рассказал глава Полтавского Совета. Также он объяснил, почему все произошло не в Киеве: "После войны многие квалификационно-дисциплинарные комиссии прекратили свою работу или работают нерегулярно, например, в Киеве или Харькове. Поэтому довольно часто претенденты демонстрируют нам именно договор аренды".

Отметим, Иван Баканов возглавлял СБУ с августа 2019 года по июль 2022 года. Его назначил и увольнял с должности президент Украины Владимир Зеленский, с которым в прошлом они проживали в одном доме в Кривом Роге Днепропетровской области. По образованию 48-летний чиновник — юрист (получил специальность "Суд, адвокатура и прокуратура").

Указ Зеленского об увольнении Баканова содержит упоминание о статье, на основании которой он "отстранен от исполнения обязанностей" — ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ. В статье говорится о "ненадлежащем исполнении обязанностей".

Баканов назначил на должности в СБУ нескольких человек, которые потом оказались агентами Кремля. Например, Олег Кулинич, глава ГУ СБУ в Крыму, который арестован правоохранителями и обвиняется в госизмене. Аналогичные подозрения выдвинуты против Андрея Наумова, который возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ. Мужчина в первые дни войны выехал за границу, причем позже его задержали в Сербии за нелегальную перевозку денег.

Против Баканова СБУ провело досудебное расследование — об этом стало известно в феврале 2023 года. Однако результаты расследования засекретили.

Напоминаем, на днях представители СБУ прокомментировали инцидент, который произошел на Крымском мосту. По их словам, они имеют определенную информацию о взрыве, но будут молчать о ней до окончания войны.

Несколько дней назад правоохранители провели многоэтапную спецоперацию, чтобы задержать агента ФСБ РФ. Как выяснилось, агентом оказался житель Северодонецка, который перебрался на подконтрольную Украине территорию и охотился за дислокацией РСЗО "Град".