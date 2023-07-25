Арест и залог 150 млн грн: суд избрал меру пресечения одесскому экс-военному Борисову (фото)

Согласно решению суда, экс-военком Евгений Борисов сможет выйти на свободу, заплатив ровно такую же сумму, которую, как подозревают правоохранители, он незаконно "заработал".

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову. Правоохранительные органы предлагали арестовать фигуранта с правом выхода под залог в 150 млн грн. О результатах рассмотрения сообщил портал "Суспільне Новини".

Суд принял решение арестовать Евгения Борисова с правом выхода под залог в размере 150 млн грн.

Во время заседания НАБУ и САП обвинили фигуранта в незаконном обогащении на сумму 150 млн грн. Также речь идет о двух преступных эпизодах: самовольном оставлении службы зимой 2022 года и самовольном выезде за границу.

Евгений Борисов до недавнего времени был руководителем Одесского регионального ТЦК и СП. Благодаря информации, обнародованной журналистами-расследователями, стало известно, что мужчина с начала войны стал владельцем ценного автомобиля Mercedes-Benz EQV ориентировочной стоимостью 3 млн грн и имения в Испании ориентировочной стоимостью 4 млн евро.

В июне Борисов уволен с должности военкома — соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Правоохранительные органы взялись анализировать доходы и расходы мужчины и выяснили, что он действительно владеет имуществом стоимостью 188 млн грн, при этом большая часть этой суммы — цена виллы в Испании. Также следователи ГБР обнаружили, что теща фигуранта владеет целым автопарком дорогих авто: Toyota Land Cruiser Prado (средняя стоимость 2 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (средняя стоимость около 10 млн грн), Toyota Land Cruiser (средняя стоимость 3 млн грн). Его жена также стала владелицей офисного помещения в Испании стоимостью 737 тыс. евро. Относительно происхождения средств мужчина объяснил, что получил их как заем от некоторых людей, например — от владельца развлекательного заведения "Ибица" в Одессе.

Два дня о местонахождении Борисова было неизвестно. Однако 24 июля его задержали прямо на улице в Киеве и доставили в СИЗО.

Правоохранители подозревают экс-военкома по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368-5 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление места службы), ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы). По всем статьям наказание — от 5 до 10 лет тюрьмы.

Отметим, экс-нардеп Игорь Мосийчук на странице Facebook объяснил, где два дня находился подозреваемый. По его словам, Борисов находился в Одесской области и пытался уладить "дела" с подчиненными. При этом в Киев приехал сам, поскольку ему пообещали "порешать проблемы" без суда, если он появится добровольно. Пока нет официального подтверждения этих заявлений экс-нардепа.

Между тем во время судебного заседания военком Борисов демонстрировал свое состояние здоровья: показывал якобы следы травм конечностей и утверждал, что пьет таблетки, без которых "умрет".

Напоминаем, 24 июля правоохранительные органы провели обыск в кабинете председателя Государственной судебной администрации. Подозревают, что мужчина получил 7,5 тыс. долл. от компании, которая пыталась "уладить" дело в Верховном Суде.

Тем временем начинает развиваться дело против нардепа Александра Пономарева. Политика подозревают в государственной измене — об этом говорится в заявлении СБУ.