"В честь Дня Независимости": на улицах Луганска прозвучал гимн Украины (видео)

Активисты установили на остановках общественного транспорта оборудование, чтобы жители оккупированного города могли услышать гимн своей страны.

В четверг, 24 августа, на улицах временно оккупированного Луганска прозвучал гимн Украины. Об этом сообщил Telegram-канал движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка", опубликовав соответствующий видеоролик.

"Гимн Украины раздается сегодня в оккупированном Луганске в честь Дня Независимости!" — говорится в подписи к видео.

Авторы публикации отметили, что установили оборудование на остановках общественного транспорта чтобы люди имели возможность услышать гимн своей страны. Таким образом участники подполья хотели поздравить соотечественников с праздником.

"С Днем Независимости!" — написали активисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовали обращения по случаю Дня независимости. Глава государства поблагодарил воинов и гражданских, а главнокомандующий ВС выразил уверенность, что Украина победит в войне.

Президент США Джо Байден в День Независимости объявил о введении новых санкций в отношении Российской Федерации из-за похищения оккупантами украинских детей и заверил Киев в непоколебимой поддержке до полной победы над врагом.

В свою очередь турецкая компания Baykar Makina 24 августа передала украинской армии один из легендарных беспилотников, которые уже очень помогли украинской армии в борьбе с Россией, нанося удары с большой высоты.