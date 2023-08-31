Стрельба в Днепре: патрульного отправили под круглосуточный домашний арест (видео)

Как сообщают СМИ, полицейский в суде не присутствовал по состоянию здоровья. Прокуратура настаивала на аресте без права внесения залога.

В Днепре суд избрал меру пресечения для полицейского Егора Звонкова, который 29 августа застрелил мужчину в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает "Радио свобода".

Полицейского арестовали по подозрению в превышении полномочий и умышленном убийстве.

Прокуратура ходатайствовала об аресте без права внесения залога. Адвокат полицейского настаивала на том, что ее подзащитный нуждается в лечении в стационаре из-за серьезных травм.

В суде также дали слово подозреваемому патрульному. По видеосвязи он заявил, что своей вины не признает.

"С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны, я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу напали. После того как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости применил оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги", — заявил полицейский.

На судебное заседание явились несколько десятков сотрудников полиции, чтобы выразить свою поддержку коллеге. Как сообщают СМИ, сам задержанный не пребывает в зале суда по состоянию здоровья — он присутствует по видеосвязи.

Ранее областное управление полиции открыло уголовное производство в отношении нападения на патрульных полицейских. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет либо пожизненного заключения.

В то же время советник по коммуникации Госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона, что результатов анализов алкоголя в крови погибшего мужчины на данный момент еще нет.

Полицейского, который трижды выстрелил в спину мужчины, задержали 30 августа.

Полицейский убил мужчину в Днепре — что известно

29 августа в Днепре сотрудники патрульной службы остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В автомобиле находился пассажир или водитель, который вел себя агрессивно и демонстрировали признаки алкогольного опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, не реагировал на требования полицейских, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Сотрудники патрульной службы начали преследование автомобиля, и его удалось остановить на проспекте Мазепы, 32. Во время разговора с патрульными мужчина и женщина в автомобиле отказывались выполнять требования полиции и пытались скрыться. Водитель начал оскорблять и угрожать полицейской, а затем напал на патрульного и ударил его напарницу. В ответ на это 21-летний сотрудник полиции применил оружие, в результате чего мужчина скончался на месте.

Вскоре после инцидента полиция предоставила записи с бодикамер, установленных на форме патрульных, которые попали в конфликт с пассажирами автомобиля "Ягуар" в Днепре.

По сообщению СМИ, женщину, которая находилась в авто вместе с погибшим, зовут Татьяна Патинка. Ей 22 года, она прописана в Днепропетровской области. Она ехала в авто вместе с Джумбери Силогавой. Вместе с ними в машине находились двое детей. Правоохранители готовят ей подозрение по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Ей может грозить до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

31 августа стало известно, что инспектор патрульной полиции Днепра 26-летняя Анастасия Жила после избиения Джумбери Силогавой, которого потом застрелил ее напарник, попала в больницу с травмами лица и конечностей.

Также сообщалось, что патрульный полицейский, который применил табельное оружие и выстрелил в мужчину, напавшего на него и его напарницу, служит в полиции 4 года и до этого не имел конфликтов с гражданами.