"Там нечего разбирать": в СМИ раскритиковали расследование Сергея Иванова (видео)

Сергей Иванов записал видео, в котором обвинил некоторых украинских журналистов и политиков в сотрудничестве с ФСБ РФ. Коллеги отнесли к его материалу скептически.

Украинский журналист Сергей Иванов выпустил видео, в котором заявил, что к отравлению третьего президента Украины Виктора Ющенко причастны некоторые украинские журналисты. Материал получил ряд критических замечаний со стороны представителей СМИ. Фокус собрал реакции журналистов на расследование.

В своем материале Сергей Иванов предположил, что председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев мог быть завербован российскими спецслужбами. В качестве аргумента журналист указал на то, что Гетманцев был знаком и работал с подозреваемым в госизмене Владимиром Сивковичем.

Расследование Сергея Иванова

На первых минутах видео также можно увидеть инфографику с подписью "Агенты ФСБ – участники отравления Ющенко". В упомянутую схему включены журналисты Виталий Портников, Мирослава Барчук и Сергей Руденко.

Схема из расследования Иванова Фото: Скриншот

Расследование Сергея Иванова: что говорят в СМИ

Журналистка Мирослава Барчук написала пост в Facebook, в котором назвала упомянутый материал заказным материалом одного представителя власти против другого.

"Это чисто российская технология создания параллельной реальности (в данном случае в отношении журналистов). Повторяю, чисто российская, годами отработанная, технология", — заявила Мирослава Барчук.

Мирослава Барчук отреагировала на обвинение Сергея Иванова

Расследование также прокомментировала ведущая телеканала "Эспрессо" Ольга Лень.

"Думала, что нацисты распинают мальчиков в трусиках только у российских пропагандистов, но нет, у Сергея Иванова такие же методы. Судя по тексту фрагмента, весь "Эспрессо" участвовал в отравлении Ющенко. Что "Эспрессо" не существовало в 2004 году, то мелочи", — написала журналистка.

Ольга Лень о отреагировала на материал Сергея Иванова

В свою очередь сотрудник портала NashiGroshi Юрий Николов указал на то, что упомянутый в инфографике Центр Противодействия Коррупции был основан 2012 году, спустя восемь лет после того, как отравили Виктора Ющенко.

Юрий Николов о расследовании коллеги

Издание "Бабель" опубликовало статью, в которой расследование Сергея Иванова поддается критике. Авторы публикации заявили, что расследование базируется на предположениях, а не на фактах, а также показали собственную "инфографику".

"Вместо того, чтобы в который раз объяснять, почему его "расследованию" не стоит доверять, показываем, как могло бы выглядеть "расследование" о Сергее Иванове, если бы его делал Сергей Иванов", — говорится в публикации.

Как могло бы выглядеть "разоблачение" Иванова по мнению его коллег Фото: Бабель

Шеф-редактор "Бабеля" Катерина Коберник заявила, что материал, изложенный в видео Сергея Иванова, нельзя называть журналистским расследованием.

"Там нечего разбирать — вместо фактов "разоблачительные признаки", как новое слово в журналистике", — отметила она.

Пост Катерины Коберник Пост Катерины Коберник

Напомним, 9 сентября Суд Украины предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования касаемо бывшего народного депутата-беглеца от политической силы ОПЗЖ Рената Кузьмина.

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