В СБУ подозревают мэра Мукачево в коррупционной схеме: градоначальник все отрицает (фото)

По данным следствия, горсовет незаконно передал в частную собственность землю центрального спорткомплекса города и нанес ущерб государству в почти 100 млн грн. Мэр заявил, что все было согласно закону.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о серии обысков в админзданиях Мукачесвского горсовета Закарпатской области и руководства города. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-центре ведомства.

В СБУ указали, что обыски проводят совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу о масштабной коррупции связанной с незаконной передачей собственности города.

"Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города", — сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, сделка могла нанести государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, о том, что СБУ совместно с НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги ранее сообщал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

Реакция мэра Мукачево

Андрей Балога, мэр Мукачево, опубликовал на своей Facebook-странице пост, в котором утверждает, что продажа муниципального земельного участка вблизи стадиона "Авангард", ставшего поводом для проведения обысков в его офисе, была совершена в соответствии с законом, и он надеется, что расследование это подтвердит.

Андрей Балога заявил, что земельный участок был продан законным способом

"Во-первых, уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством. Вся необходимая информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы", — написал городской голова.

Напомним, мэр города Сумы Александр Лысенко, которого подозревают в получении взятки в сумме 2,13 миллионов гривен, заявляет, что у него не были обнаружены указанные средства.

4 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для мэра Сум Александра Лысенко в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен. После двух дней в изоляторе мэр внес необходимую сумму.