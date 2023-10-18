Более 3 000 обращений за 9 месяцев: как в Украине борются с нарушителями "языкового" закона

До недавнего времени часть театров называлась "русскими", а на улицах крупных городов до сих пор находят вывески не на государственном языке. Уполномоченный Тарас Креминь рассказал, как изменилась ситуация после начала полномасштабной войны и как наказывают нарушителей.

За первые девять месяцев этого года в Украине зафиксировали более трех тысяч обращений относительно "языковых" нарушений. Об этом в эфире "Украинского Радио" 17 октября рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Больше всего их зафиксировано в сфере обслуживания. Это касается и сегмента интернет-пространства: социальные сети, интернет-представительства, интернет-магазины", — отметил он.

Инфографика по жалобам о "языковых" нарушениях Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка

Инфографика по жалобам о "языковых" нарушениях Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка

Чиновник объяснил, что в случае доказательства нарушения компанию могут оштрафовать. Сейчас размер штрафа может составлять от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен.

Театры в Украине перестали называться "русскими"

Уполномоченный по защите государственного языка рассказал, что в течение года были исследованы 112 сайтов украинских театров. По его словам, в 2021 году часть театров называлась "русскими", однако после полномасштабного вторжения ВС РФ художественные коллективы сами выступили за смену названий.

"Репертуар этих коллективов тоже на 100% обеспечивается на украинском языке", — подчеркнул Креминь.

Вывески на русском — демонтируют

Чиновник рассказал, что в 2023 году в Николаеве, Одессе и Киеве начали работать специальные группы, которые проверяют наружную рекламу и информацию для общего ознакомления. Специалисты ищут нарушения языкового закона.

"Сотни вывесок на негосударственном языке демонтированы и заменены на украинский язык", — проинформировал он.

Также с прошлого года в Украине открыли более 500 локаций, где люди могут бесплатно осваивать государственный язык.

О нарушениях может сообщить каждый

Уполномоченный по защите государственного языка рассказал, что сообщения о нарушениях обычно поступают по телефону, электронной почте и средствами телекоммуникации.

"Резонансы становятся предметом телевизионного пространства, социальных сетей. На все это мы реагируем", — отметил он.

Креминь объяснил, что украинцы могут воспользоваться специальной формой, чтобы сообщить о "языковом" нарушении.

Он предупредил, что в некоторых случаях обращение нужно подкреплять материалами:

если речь идет о наружной рекламе, необходимо добавить фото;

если нарушители из сферы обслуживания или образования, можно загрузить видео или аудио.

Напомним, 11 октября Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал национальные телекомпании полностью отказаться от русского языка в своих эфирах. Он отметил, что на это неоднократно жаловались украинцы.

Ранее, 10 октября, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив высказался относительно "языкового вопроса". Он заявил, что без западных регионов, где местные общаются на украинском языке, "государства бы не было".