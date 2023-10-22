ДТП на блокпосту: при въезде в Киев насмерть сбили военного (фото)

Как отметили в полиции Киева, водитель Honda, который наехал на военного, несшего службу на блокпосту, не справился с управлением, однако был в трезвом состоянии.

На блокпосту при въезде в Киев автомобиль сбил 47-летнего военнослужащего. От полученных травм мужчина с кончался. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители отмечают, что ДТП произошло в воскресенье, 22 октября, примерно в 00:30 на Броварском проспекте.

По предварительным данным полиции, водитель, управлявший автомобилем Honda, двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся.

"В условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение", — отметили в сообщении.

При въезде в Киев насмерть сбили военного при въезде в Киев

Водитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где и наехал на военнослужащего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как добавили правоохранители, потерпевший, 1976 года рождения, в то время нес службу на блокпосту.

Водителя автомобиля Honda следователи задержали. Прибор Драгер показал, что на момент аварии мужчина, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

На месте работала следователи по расследованию ДТП столичного главка, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

"По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование", — отмечают правоохранители.

ДТП на блокпостах: что известно

Напомним, в КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" сообщили, что 16 сентября вблизи поселка Чутово в Полтавской области произошла авария — военные врезались в блокпост.

Как оказалось, защитники не справились с управлением и въехали на авто в блокпост. В результате аварии пострадали четверо военнослужащих.

Пострадавших военных госпитализировали Пострадавших военных госпитализировали

Ранее в Украине уже происходили ДТП на блокпостах. В частности, ночью 25 июля водитель сбил в столице двух нацгвардейцев. Один пострадавший погиб, другого госпитализировали.

27 июля в Киевской области в блокпост врезался грузовик. Тогда обошлось без пострадавших. Как отмечали в полиции, аварийную ситуацию создал водитель Daewoo, который выезжал со второстепенной улицы и не предоставил преимущества DAF.

Также в ГБР сообщили, что в Киеве около полуночи 26 мая произошла дорожная авария со смертельным исходом — судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Судью задержали, от проверки на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. Однако позже суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и разрешил принудительно отобрать биологические образцы у виновника ДТП.