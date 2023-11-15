"Пушкин - все": в Киеве демонтировали памятник российскому поэту (видео)

Монумент был расположен на Берестейском проспекте в столице. Его неоднократно обливали краской и расписывали надписями с призывом снести скульптуру.

В Киеве демонтировали памятник, который был установлен в честь российского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил советник городского главы столицы Дмитрий Белоцерковец на своей странице в социальной сети Facebook 15 ноября.

Отмечается, что установлен монумент был в сквере на Берестейском проспекте, напротив парка Киевского политехнического института. Украинцы неоднократно призывали убрать его из столицы, однако лишь сейчас было принято окончательное решение.

"Пушкин — все! Только под конец второго года войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника", — заявил Дмитрий Белоцерковец.

Памятник Александру Пушкину неоднократно обливали краской и расписывали различными надписями с призывами снести скульптуру.

21 сентября этого года в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что инициируют изъятие памятников Пушкину и другим российским деятелям. Это позволит ускорить очищение публичного пространства от российской имперской политики.

"Следующий шаг — за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов", — заявлял врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Напомним, 10 ноября стало официально известно, что в Украине демонтируют памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям. Освобождение от российского и советского культурного наследия ждет как Киев, так и другие украинские города.