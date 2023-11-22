"Это надо признать": известный актер поддержал Фарион в языковом скандале

По мнению известного актера Богдана Бенюка, тех, кто говорит на русском языке, нужно просто "вычеркивать" из украинского общества.

Народный артист Украины Богдан Бенюк поддержал скандальные заявления Ирины Фарион в начатом ею языковом скандале. Свою позицию известный украинский актер озвучил в интервью изданию "Обозреватель".

По его мнению, экс-нардеп была абсолютно права, когда сказала, что военных, которые не говорят на украинском языке, сложно назвать украинцами.

"Те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, говоря на русском языке, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине. И это надо признать всем. Прежде всего — руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, которые работают в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке", — высказался Бенюк.

И добавил, что Фарион — молодец, потому что не побоялась высказать свое мнение, даже если поплатилась за это.

Зацепил актер также украинцев, которые выехали за границу и продолжают говорить там на русском. Бенюк назвал их "русскими" и призвал их "вычеркивать".

Языковой скандал Ирины Фарион — что происходило

Напомним, в телепрограмме "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые бойцы "Азова" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском, в частности в бою.

Общественность отреагировала на скандальные слова экс-нардепа, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Национальной полиции Украины, СБУ и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания относительно дискриминации.

Служба безопасности начала уголовное производство и назначила экспертизы по высказываниям и публикациям скандальной филологини. После громкого скандала Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника".

Позже экс-нардеп выложила в свободный доступ письмо от крымского студента, который выступил в ее поддержку. При этом Фарион раскрыла личные данные парня, из-за чего на него вышла ФСБ.

Еще раньше Ирина Фарион чрезвычайно цинично высказалась о Мариуполе и его жителях. Экс-нардеп заявила, что все, что происходило в городе, — это "кармичность" и следствие поведения мариупольцев.

Напомним, 14 ноября во Львове студенты вышли на митинг к Львовской политехнике, где потребовали уволить преподавательницу из-за ее высказываний о военных, а 15 ноября появилось заявление об увольнении Ирины Фарион.

Через несколько дней Львовская политехника удалила сообщение об увольнении Ирины Фарион, однако через несколько часов все вернулось на место. Вероятно, это и был технический момент.